Олеся Максименко В «холме» на пермской эспланаде разместится частный музей Подробности пока не раскрываются Поделиться Твитнуть

В одном из «холмов» на эспланаде в Перми появится частный музей. Об этом в ходе прямого эфира сообщил глава краевой столицы Алексей Дёмкин.

При этом мэр не стал раскрывать подробностей проекта. Ещё один из объектов, по словам Алексея Дёмкина, будет передан Центру туризма Пермского края.

Что касается других «холмов», то их в ближайшее время также планируется заполнить. «В условиях конкурсных процедур в них заедут арендаторы», — сообщил глава Перми.

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