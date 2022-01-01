Олеся Максименко В Индустриальном районе Перми может появиться памятник космонавтам С частной инициативой выступила компания-застройщик Поделиться Твитнуть

На пересечении улиц Беляева и Леонова планируется разместить арт-объект в виде фигур двух космонавтов.

«Это частная инициатива компании-застройщика, который хотел бы в качестве социального инвестирования реализовать этот проект, — объяснил мэр Перми Алексей Дёмкин в ходе прямого эфира. — Тем самым увековечим память о космонавтах, посетивших Пермь».

Как сообщил градоначальник, этот вопрос будет рассмотрен Общественным советом по топонимике. Если члены совета поддержат инициативу, арт-объект будет размещён в Индустриальном районе Перми.

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