Елена Синица В Пермском крае жителя приговорили к 1,5 годам колонии за кражу колбасы Приговор ещё не вступил в законную силу Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителя Пермского края приговорили к реальному сроку за кражу сырокопчёной колбасы. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на пресс-службу Кунгурского городского суда.

Сообщается, что мужчина украл в магазине «Светофор» сырокопчёную колбасу на сумму 229 руб. Однако его заметил охранник, поэтому он был задержан.





В результате суд приговорил мужчину к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор суда ещё не вступил в законную силу.

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