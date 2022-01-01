Елена Синица За год число выявленных правонарушений на таможенном посту пермского аэропорта выросло в 1,5 раза Зафиксировано 46 таких случаев Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За пять месяцев 2022 года таможенники пермского аэропорта возбудили 46 дел об административных правонарушениях. Для сравнения: за аналогичный период 2021 года таких дел было 28. Об этом сообщает пресс-служба Пермской таможни.

Чаще всего нарушения выявлялись в ходе таможенного контроля международных авиарейсов из Узбекистана. Нарушители привлечены к ответственности по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ (недекларирование товаров, подлежащих таможенному декларированию).





За этот же период был выявлен только один случай незаконного перемещения наличных денежных средств. В ведомстве добавили, что со 2 марта 2022 года действует временный запрет на вывоз из России наличной иностранной валюты, превышающей эквивалент $10 тыс.

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