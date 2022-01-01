Мария Сыропятова Сроки строительства новых трамвайных веток в Перми пока не известны Их строительству мешают незавершённые крупные проекты дорожного строительства Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство новых трамвайных путей в ближайшее время не планируется. В рамках обсуждаемого сейчас проекта концессионного соглашения по модернизации электротранспорта планируется модернизация 35 км трамвайных путей, депо «Балатово», а также закупка новых трамвайных вагонов.

«Согласно генплану, у нас две перспективные ветки — в микрорайоны Парковый и Садовый, — отметил начальник департамента транспорта Анатолий Путин на заседании комитета по экономическому развитию Пермской городской думы. — Но они не включены в соглашение, поскольку по его условиям строительство мы должны начать в этом году. Для того чтобы начать ветку на Парковый, нужно решить вопрос с тоннелем под Транссибирской магистралью. А для того чтобы строить ветку на Садовый — закончить вторую очередь моста через Егошиху».





Анатолий Путин ничего не уточнял про сроки реализации проектов по строительству дорожной инфраструктуры в Перми, поскольку это компетенция другого подразделения мэрии — департамента дорог и транспорта.





Напомним, строительство тоннеля под Транссибирской магистралью в Перми было начато только в 2022 году, а завершение работ планируется в 2024-м. О сроках реконструкции средней дамбы через Егошиху ничего не сообщалось.

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