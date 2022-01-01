Олеся Максименко
В Пермском крае поставлено 34 новых диагноза COVID-19
Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах
По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.
Новые диагнозы поставлены жителям следующих территорий региона: Перми, Березников, Чайковского, Краснокамска, Верещагинского, Карагайского, Кунгурского, Октябрьского, Очёрского, Соликамского, Чернушинского, Чусовского округов.
Половина заболевших — 17 человек — жители старше 60 лет.
За этот же период выздоровели 28 человек, двое пациентов скончались.
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