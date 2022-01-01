Олеся Максименко В Пермском крае поставлено 34 новых диагноза COVID-19 Новые случаи зафиксированы в 14 муниципалитетах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за минувшие сутки в Пермском крае выявлено 34 новых случая заражения коронавирусом.

Новые диагнозы поставлены жителям следующих территорий региона: Перми, Березников, Чайковского, Краснокамска, Верещагинского, Карагайского, Кунгурского, Октябрьского, Очёрского, Соликамского, Чернушинского, Чусовского округов.

Половина заболевших — 17 человек — жители старше 60 лет.

За этот же период выздоровели 28 человек, двое пациентов скончались.

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