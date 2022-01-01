Олеся Максименко Пермское предприятие выплатит 6,5 млн руб. родственникам погибшей сотрудницы Происшествие случилось в июне 2020 года Поделиться Твитнуть

Управление ФССП по Пермскому краю

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Суд обязал АО «Галополимер Пермь» выплатить 6,5 млн руб. супругу и несовершеннолетним детям погибшей на производстве сотрудницы предприятия. Об этом сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю.

Несчастный случай произошёл в июне 2020 года. Во время газоопасных работ были нарушены требования промышленной безопасности. В цехе произошла разгерметизация ёмкости, вследствие чего в несколько раз была превышена предельно допустимая норма концентрации опасного токсичного газа. Это привело к отравлению и в дальнейшем смерти женщины — сотрудницы предприятия.

В настоящее время вся сумма морального вреда переведена родственникам погибшей женщины.

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