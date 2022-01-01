Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми пройдёт благотворительная книжная барахолка Сбор книг уже начался Поделиться Твитнуть

Книжная барахолка, которую проводит благотворительная организация «Территория передышки», — это возможность приобрести редкие и неожиданные книги и принять участие в добром деле.

Благотворительная книжная барахолка — это «продвинутый» буккроссинг. Она пройдёт 1 и 2 июля в Garage Healthy Bar (ул. Советская, 51а/2). Сбор книг для продажи уже начался: их можно приносить на благотворительный склад (ул. Островского, 109, в будни с 9:00 до 18:00).

Можно принести:

— книги, которые вы уже прочитали и больше читать не собираетесь;

— книги, из которых выросли вы и ваши дети;

— книги, которыми вы просто хотите поделиться с другими людьми.

Организаторы с благодарностью примут классическую и современную художественную литературу, нонфикшн, детские книги, книги по искусству, психологии, бизнесу, научную литературу — всё, что угодно. Главное, чтобы книги были в хорошем или удовлетворительном состоянии, желательно изданные не ранее 2000 года.

Все заработанные от продажи книг средства пойдут на работу социальной службы «Территории передышки».

На благотворительной барахолке будут проводиться публичные читки, мастер-классы по рукоделию, состоятся выступления музыкантов.

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