Банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам для бизнеса Теперь взять средства на развитие бизнеса можно по ставке от 15,5% годовых Поделиться Твитнуть

С 17 июня банк «Урал ФД» снизил ставки по кредитам для предпринимателей. Теперь взять средства на развитие бизнеса можно по ставке от 15,5%* годовых.

Пермский банк «Урал ФД» предлагает широкую линейку кредитов на любые цели: пополнение оборотных средств, покупку недвижимости, транспортных средств, рефинансирование.

«Стремительная трансформация экономики требует от предпринимателей решительных действий, чтобы избежать заморозки текущих и запланированных проектов. Мы как региональный банк понимаем, что для развития бизнеса непрерывность бизнес-процессов, возможность сохранения рабочих мест, исполнение взятых на себя обязательств − задача первой необходимости. Банковский кредит позволит компаниям и предпринимателям сохранить и расширить материально-техническую базу, объемы производства, повысить продажи, а значит, и прибыль компании», — отметила Ольга Зайцева, начальник отдела развития продуктов и технологий Управления развития корпоративного бизнеса.

По ставке от 15,5% сегодня доступны самые востребованные кредиты из линейки b2b: кредиты на оборотные средства, рефинансирование и бизнес-ипотека.

Наряду с кредитованием, продуктовая линейка банка «Урал ФД» включает расчетно-кассовое обслуживание, зарплатный проект, торговый эквайринг, банковские гарантии, и другие продукты, и услуги. Благодаря удобному набору опций и технологичному Интернет-банку клиенты могут управлять своим бизнесом из любой точки мира.

Узнать более подробную информацию можно на сайте «Урал ФД», по телефону 8-800-100-10-40, а также в офисах по обслуживанию корпоративных клиентов.

*15,5% — минимальная процентная ставка в кредитной линейке, относится к продуктам «Бизнес-ипотека», «Оборотное финансирование», «Рефинансирование кредитов». Срок кредитования — до 2 лет для продукта «Кредит на оборотные средства», не более 10 лет для «Бизнес Ипотеки», «Рефинансирование кредитов». Кредит выдается на сумму от 1 000 000 до 14 500 000 руб. Разовая комиссия — 0,5%, но не менее 3 000 руб. Первоначальный взнос — от 10%. Обеспечение- автотранспорт, объекты недвижимости, ценные бумаги, собственные векселя банка, депозиты, поручительства. Полная стоимость кредита зависит от суммы кредита и рассчитывается в соответствии с Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». АО КБ «Урал ФД». Универсальная лицензия ЦБ №249 о т 09.04.2020 г.

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