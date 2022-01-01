Олеся Максименко Пермский край получит 5,4 млрд руб. по федеральному инфраструктурному кредиту Средства будут направлены на строительство дороги по ул. Крисанова Поделиться Твитнуть

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Прикамье получит 5,4 млрд руб. — второй транш по федеральному инфраструктурному кредиту.

Об этом на заседании комитета Заксобрания региона сообщила министр финансов Пермского края Екатерина Тхор. Средства планируется направить на строительство дороги по ул. Крисанова.

Как поясняют в пресс-службе краевого парламента, общий объём кредита составит 13,3 млрд руб. Средства предоставляются на пять лет по ставке 3%.

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