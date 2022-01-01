На ПМЭФ-2022 краевые власти заключили 14 соглашений о сотрудничестве Подписаны документы с ПАО «Газпром», «Т Плюс», «Почтой России», «Уралкалием» и другими крупными компаниями Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На Петербургском международном экономическом форуме краевые власти подписали 14 соглашений, направленных на развитие различных отраслей в регионе. В числе самых значимых документов: соглашение с ПАО «Газпром», «Т Плюс», «Свезой», «Почтой России», «Уралкалием» и др.

В рамках соглашения региона и ПАО «Газпром» появится возможность подключить к газу дома жителей северных территорий Прикамья. В программу газификации до 2025 года дополнительно включены 22 объекта. Планируется построить межпоселковые газопроводы общей протяжённостью 433 км и 737 км внутрипоселковых сетей. Таким образом инфраструктурой обеспечат около 18,5 тыс. домовладений в 78 населённых пунктах.

«Т Плюс» увеличит инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Пермского края до 44,5 млрд руб. Энергохолдинг будет инвестировать в системы теплоснабжения Перми, Березников и Чайковского. Кроме того, в условия соглашения включены обязательства компании ещё по двум городам — Лысьве и Краснокамску.

Мировой лидер по производству берёзовой фанеры «Свеза» намерен увеличить число поставщиков из Прикамья. Взаимодействие краевых властей и компании направлено на реализацию совместных проектов по импортозамещению, технологическому развитию и внедрению инноваций в областях промышленной кооперации, цифровых технологий, подготовки специалистов и др. Региональные производители смогут создавать продукцию под запросы «Свезы».

Краевое правительство совместно с «Почтой России» будут модернизировать отделения по всему региону. В планах также строительство новых логистических мощностей в Прикамье.

С компанией «Первый электронный рецепт» регион продолжит цифровизацию системы здравоохранения. Планируется присоединить медучреждения к одноимённой программе. Врачи смогут выписать рецепты на лекарство в электронном формате, а также анализировать предыдущие назначения и дозировки пациента.

В рамках соглашения с АО «Сбербанк Лизинг» будет выстроено сотрудничество в сфере общественного транспорта. Инструмент лизинга позволит на льготных условиях обновлять автобусный парк региональных перевозчиков и бизнеса.

Кроме того, Пермский край станет участником всероссийского туристического проекта «Большой Урал». Партнёрство предполагает взаимодействие пяти регионов по восьми направлением в сфере гостеприимства. Межрегиональный проект направлен на развитие внутреннего туризма, необходимой инфраструктуры и привлечение инвестиций в отрасль.

С крупнейшим производителем удобрений ПАО «Уралкалий» запланирован совместный образовательный проект. Компания выразила готовность стать участником федерального проекта «Профессионалитет» и наставником для студентов профильных направлений с дальнейшим трудоустройством. Образовательно-производственный кластер будет создан на базе одного из техникумов региона.

Ещё один партнёр региона в развитии профильного образования — минерально-химическая компания «ЕвроХим». Взаимодействие направлено на подготовку рабочих кадров в Березниковско-Соликамской агломерации. Стороны также договорились о совместной реализации инвестпроектов и расширении промкооперации.

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