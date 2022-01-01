Олеся Максименко В Прикамье определился первый мультистобалльник Выпускница кунгурского лицея набрала 200 баллов по русскому языку и истории Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

Выпускница лицея №1 из Кунгура Варвара Буторина набрала 200 баллов по русскому языку и истории, став первым мультистобалльником Пермского края.

Как сообщают в министерстве образования региона, 100 баллов по истории также получили трое учащихся из пермского лицея №4, очёрской школы №1 и ныробской школы им. А.В. Флоренко.

Всего по результатам семи экзаменов стобалльниками стали 57 выпускников прикамских школ.

Добавим, 21 июня проходит завершающий ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме. С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

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