Елена Синица В Перми индивидуальный предприниматель задолжал сотрудникам 2,1 млн руб. Без зарплаты остались 60 работников Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми возбудили уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя за невыплату зарплаты. Об этом сообщает пресс-служба краевого следкома.

Поясняется, что предприниматель не выплачивал в полном объёме зарплату более двух месяцев. В результате он задолжал 60 работникам зарплату в размере более 2,1 млн руб.





Сейчас следствие устанавливает всех потерпевших и общую сумму причинённого имущественного вреда.

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