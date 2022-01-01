Елена Синица Пермяка осудили за ложное сообщение о готовящихся взрывах в ТЦ Его приговорили к одному году исправительных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Ленинский райсуд вынес приговор пермяку за заведомо ложное сообщение о готовящихся взрывах в крупных торговых центрах. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что в состоянии алкогольного опьянения пермяк позвонил на номер 112 и сообщил о готовящемся взрыве в ТЦ «Алмаз» и ТЦ «Триада».





Таким образом, обвиняемый отвлёк от нормальной деятельности значительные силы и средства, задействованные в выполнении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий акта терроризма.





Мужчину приговорили к одному году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства.

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