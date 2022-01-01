В Перми в День памяти и скорби пройдёт акция «Свеча памяти» Поделиться Твитнуть

Мемориальная акция «Свеча памяти» традиционно проводится 22 июня по инициативе регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края. Акция — это дань памяти 27 миллионам наших соотечественников, погибших в годы Великой Отечественной войны.

В ходе акции пермские артисты и школьники прочитают стихи о войне, исполнят военные песни. В память о погибших будет объявлена минута молчания.

В рамках проекта «Огненные картины войны» участники акции зажгут свечи и выложат их по контуру бронекатера, который создавали в годы войны на заводе «Кама». Кульминацией акции станет зажжение огненной надписи «ПЕРМЬ ПОМНИТ».

Вячеслав Григорьев, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Пермского края:

— Память о войне, о цене, которую заплатил наш народ за победу над фашизмом — это то, что объединяет все поколения граждан нашей страны. Мы преклоняем головы перед героями Великой Отечественной, перед всеми, кто пал жертвой в борьбе с захватчиками. И сегодняшнее поколение воинов России, которое борется с фашизмом на востоке Европы, доказывает, что наша страна верна памяти о подвиге предков.

Начало акции 22 июня в 22:00 ч. в амфитеатре на Набережной р. Кама.

Отметим, что проект «Огненные картины Войны» — победитель XXIV городского конкурса социально значимых проектов «Город — это мы». Организатор акции «Огненные картины Войны» — Пермское региональное отделение Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России», партнёр акции — всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы».

По сообщению пресс-службы партии «Единая Россия»





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