Алёна Морозова На развитие Бардымского округа из федерального бюджета выделили 336,1 млн рублей Заявка региона победила в федеральном отборе по развитию сельских территорий Поделиться Твитнуть

Пермский край получил 336,1 млн руб. федеральных средств по программе «Комплексного развития сельских территорий» (КРСТ) в рамках направления «Современный облик сельских территорий». Отбор прошла заявка от Бардымского муниципального округа. В рамках софинансирования по проекту дополнительно будут привлечены из внебюджетных источников 41,2 млн руб., ещё 27,9 млн руб. — средства регионального и местного бюджетов.

В краевом минагро отметили, что заявка от Пермского края впервые получает столь существенные средства по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

«Успешность данной работы напрямую связана со слаженной командной работой и качественной подготовкой всех документов с учётом федеральных требований, — отметил министр агропромышленного комплекса региона Павел Носков. — В частности, была разработана проектно-сметная документация и пройдена госэкспертиза. В результате по итогам конкурсной процедуры заявка от Прикамья в рейтинге по количеству баллов стала четвёртой из 640 поступивших от регионов России».

В краевом минагро считают, что опыт подготовки и подачи заявки от Бардымского муниципального округа нужно распространять на другие территории.

В Барде будет построен крытый каток размером 25 на 56 метров с искусственным льдом, в проекте предусмотрены трибуны на 92 места, тренерские комнаты, подсобные помещения, а также медицинский кабинет.

В селе Краснояр-1 возведут универсальный центр общественных коммуникаций с размещением различных кружков, цифровой библиотеки, дома культуры на 200 мест. Завершение строительства запланировано на 2024 год. Все социальные объекты должны быть введены в эксплуатацию в 2025 году.

Также планируется провести три газопроводные ветки с подводом к жилым домам и социальным объектам. Эти работы планируют завершить уже в 2023 году.

«Мы с вами обязаны делать всё, чтобы уровень жизни в сельских населённых пунктах повышался и был не хуже, чем в городах, ведь на селе у нас проживает почти четверть населения региона, — отметил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. — Программа КРСТ как раз является одним из инструментов достижения этой цели. За последние два года из бюджетов всех уровней на реализацию мероприятий в территориях края в рамках программы было направлено порядка 1,7 млрд руб.».

Напомним, Пермский край принимает участие в федеральной программе КРСТ с 2020 года. В рамках федеральной программы КРСТ реализуются проекты по четырём основным направлениям. Во-первых, это улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности. Оно реализуется через механизмы сельской ипотеки и социальных выплат. Во-вторых, развитие инфраструктуры. Например, строительство дорог до возведения газопроводов и водопроводов. В-третьих, благоустройство сельских территорий, от ремонта тротуаров до установки наружного освещения, организации площадок для сбора бытового мусора до строительства детских и спортивных площадок. Четвёртое направление — привлечение в сельские территории молодых кадров. Сельхозпредприятия имеют возможность возмещать часть расходов, связанных с оплатой труда и проживанием студентов во время прохожения производственной практики в территориях.





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