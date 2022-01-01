Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
В Театре кукол 30 июня состоится премьера спектакля по книге пермского писателя
Спектакль поставлен по книге «Лёлишна из третьего подъезда» Льва Давыдычева
Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля для детей и родителей «Лёлишна из третьего подъезда» (6+, от 8 лет) по одноимённой повести пермского писателя Льва Давыдычева. Режиссёр постановки — выходец из театра им. Сергея Образцова Дмитрий Богданов, художник — Анастасия Гончарова, композитор — Игорь Ушаков.
Как и «Три дня из жизни Ивана Семёнова» того же писателя при адаптации для кино, повесть о Лёлишне, написанная в 1960-е годы, претерпела при инсценировке немало изменений. Драматург Сергей Богданов перенёс действие в наше время; повзрослевшая Лёлишна, ставшая психотерапевтом, собирает друзей детства, чтобы помочь им вспомнить прошлое и понять себя настоящих. По словам режиссёра, спектакль будет светлым и добрым, лишённым назидательности. «Лёлишна из третьего подъезда» — это история про прекрасное будущее, которое герои потеряли много лет назад, но смогли обрести снова.
Дмитрий Богданов, режиссёр:
— Лёлишна очень страдает от обстоятельств, в которых выросла. Я думаю, часто психотерапевтами становятся, чтобы понять себя, помочь себе. У неё есть в монологе фраза: «Я должна отпустить груз прошлого, чтобы у меня появилось настоящее и будущее». Мне кажется, её образ получился точным, правильным, хотя воспроизведение любого текста — всегда интерпретация, поэтому это будет несколько другая Лёлишна, отличная от книжной.
Дмитрий Богданов уже знаком зрителям Пермского театра кукол. В тандеме с художницей Анастасией Гончаровой они поставили спектакль «Кисельные берега», кроме того, Анастасия Гончарова в качестве художника-постановщика работала над спектаклями «Медведь, который не верил в Деда Мороза», «Не любо — не слушай!» и «Кошкин дом». По её словам, в спектакле задействованы разные виды кукол и разные технологии управления ими: планшетные куклы без управления, плоскостные на вагах, тростевые.
На премьеру приглашена внучка Льва Давыдычева — Ольга Давыдычева, которая была прототипом главной героини повести.
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