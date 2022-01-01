Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Театре кукол 30 июня состоится премьера спектакля по книге пермского писателя Спектакль поставлен по книге «Лёлишна из третьего подъезда» Льва Давыдычева Поделиться Твитнуть

Фото Анастасии Трофимовой

Пермский театр кукол приглашает на премьеру спектакля для детей и родителей «Лёлишна из третьего подъезда» (6+, от 8 лет) по одноимённой повести пермского писателя Льва Давыдычева. Режиссёр постановки — выходец из театра им. Сергея Образцова Дмитрий Богданов, художник — Анастасия Гончарова, композитор — Игорь Ушаков.

Как и «Три дня из жизни Ивана Семёнова» того же писателя при адаптации для кино, повесть о Лёлишне, написанная в 1960-е годы, претерпела при инсценировке немало изменений. Драматург Сергей Богданов перенёс действие в наше время; повзрослевшая Лёлишна, ставшая психотерапевтом, собирает друзей детства, чтобы помочь им вспомнить прошлое и понять себя настоящих. По словам режиссёра, спектакль будет светлым и добрым, лишённым назидательности. «Лёлишна из третьего подъезда» — это история про прекрасное будущее, которое герои потеряли много лет назад, но смогли обрести снова.

Дмитрий Богданов, режиссёр:

— Лёлишна очень страдает от обстоятельств, в которых выросла. Я думаю, часто психотерапевтами становятся, чтобы понять себя, помочь себе. У неё есть в монологе фраза: «Я должна отпустить груз прошлого, чтобы у меня появилось настоящее и будущее». Мне кажется, её образ получился точным, правильным, хотя воспроизведение любого текста — всегда интерпретация, поэтому это будет несколько другая Лёлишна, отличная от книжной.

Дмитрий Богданов уже знаком зрителям Пермского театра кукол. В тандеме с художницей Анастасией Гончаровой они поставили спектакль «Кисельные берега», кроме того, Анастасия Гончарова в качестве художника-постановщика работала над спектаклями «Медведь, который не верил в Деда Мороза», «Не любо — не слушай!» и «Кошкин дом». По её словам, в спектакле задействованы разные виды кукол и разные технологии управления ими: планшетные куклы без управления, плоскостные на вагах, тростевые.

На премьеру приглашена внучка Льва Давыдычева — Ольга Давыдычева, которая была прототипом главной героини повести.





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