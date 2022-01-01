«Метафракс Групп» представила ключевые проекты в сфере «зеленой» химии Поделиться Твитнуть

Делегация «Метафракс Групп» 8-9 июня приняла участие в ежегодной конференции по операционной эффективности, устойчивому развитию и декарбонизации в нефтяной, газовой и нефтегазохимической промышленности в Сочи. Это мероприятие — единственная в России тематическая конференция, где 70% участников — ключевые специалисты и руководители нефтегазовых компаний. В ходе дискуссии эксперты обсудили методы и решения по достижению производственной и операционной эффективности, управление рисками, цифровую трансформацию, устойчивое развитие и декарбонизацию отрасли.

«Метафракс Групп» на конференции представила делегация, в состав которой вошли директор по стратегии и инвестициям Левон Гарслян, финансовый директор Наталья Старцева, директор по корпоративно-правовым вопросам Маргарита Белякова, глава департамента стратегических коммуникаций Мария Коновалова, главный аналитик по стратегии Лилия Куля, генеральный директор ИТЦ «Метафракс» Николай Илюхин и руководитель филиала ИТЦ в Москве Василий Перепелкин.

В 2021 году советом директоров «Метафракс Кемикалс» была создана рабочая группа по внедрению принципов ESG в деятельность группы компаний. Накопленный опыт и практические кейсы реализовались в новый этап развития стратегии согласно передовым практикам по таким направлениям как Environmental (экология), Social (социальная политика) и Governance (управление).

Инвестиции и «зеленая» химия

В рамках секции «Устойчивое развитие нефтегазовой и химической отрасли в России и мире» Левон Гарслян представил взгляд «Метафракс Групп» на развитие зеленой химии и ключевые проекты группы.

«На наших стратегических сессиях экологическая повестка всегда занимает особое место. Мы являемся системообразующим предприятием в каждом регионе присутствия — в Губахе, в Орехово-Зуево, в Кремсе. Для долгосрочного и устойчивого развития нашего бизнеса мы однозначно понимаем необходимость думать о том, какую экологическую повестку мы формируем и какой вклад вносим. «Зелёные» проекты «Метафракс Групп» являются ключевыми в инвестиционном портфеле группы», — сообщил Левон Гарслян.

«Зелёные» проекты «Метафракс Групп» разделены на три взаимосвязанных группы. Первая направлена на снижение негативного воздействия на окружающую среду и предусматривает разработку и внедрение решений, направленных на сокращение выбросов и отходов производства.

«Это, например, строительство установки термического обезвреживания промышленных стоков, которая обеспечит сбор, приём и обезвреживание стоков сразу трёх производств компании «Метафракс Кемикалс» — как действующих, так и строящихся, — отметил Левон Гарслян. — Агрегат предусматривает использование полученной тепловой энергии для производства водяного пара. Также к числу таких проектов относится строительство на «Метафраксе» современной установки очистки сточных вод».

Вторая группа «зелёных проектов» нацелена на создание новых производств замкнутого цикла с минимальными выбросами и самым современным надёжным оборудованием.

«В первую очередь, речь идет о проекте группы по возведению комплекса АКМ, — уточнил Николай Илюхин. — В рамках этого проекта будет введена в эксплуатацию самая большая в России установка выделения углекислого газа. Запуск агрегата исключит ежесуточное попадание в атмосферу 1120 тонн диоксида углерода. Выбросы СО2 от производственных мощностей «Метафракса» снизятся более чем вдвое».

Третья группа проектов предусматривает создание линейки «зеленых» продуктов из биоразлагаемого натурального сырья. Ключевыми требованиями при отборе таких проектов являются экологичные способы производства и безопасные решения со сниженным содержанием вредных компонентов.

В сфере интересов «Метафракс Групп» по этому направлению — производство формальдегидных смол с низкой эмиссией, био-метанола из био-сырья и «тонкая» химия (парфюмерные отдушки, пищевые эссенции и красители). Один из наиболее крупных «продуктовых» проектов — проектирование производства био-пропиленгликоля (БИО-МПГ) на площадке компании «Метадинеа» в Московской области.

«Используемый здесь процесс синтеза БИО-МПГ позволит снизить выбросы парниковых газов более чем на 60% по сравнению с классическим процессом производства из пропилен оксида, — прокомментировал проект Левон Гарслян. — Сейчас в мире всего два таких завода, мы работаем над тем, чтобы наш завод стал третьим».

ESG-инициативы в действии

В рамках этой же сессии подробный обзор реализуемых ESG-инициатив «Метафракс Групп» представила Маргарита Белякова.

Положение об ответственном отношении к окружающей среде заложено в стратегии «Метафракс Групп» и находит реализацию в нескольких направлениях.

Согласно принятой стратегии приоритет отдаётся проектам с экологической составляющей, производятся инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное природопользование. Кроме того, сейчас в рамках Группы действует специальная экологическая программа.

«Она направлена на проведение мероприятий мониторинга, сертификации, реализацию инвестиционных проектов по снижению выбросов действующих производств, — пояснила Маргарита Белякова. — Экологическая программа «Метафракс Групп» рассчитана на 3 года и предусматривает более 5 млрд рублей инвестиций».

В 2021 году объем инвестиций в основной капитал на охрану окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов превысил 294,8 млн рублей.

Реализация ESG-инициативы, связанной с корпоративной ответственностью, в обзоре была представлена активной социальной политикой Группы компаний, соблюдением норм промышленной безопасности, благотворительной деятельностью, созданием рабочих мест, развитием кадрового потенциала и резерва. В 2021 году «Метафракс Групп» была высоко отмечена, получив статус серебряного призёра по версии журнала Форбс в рейтинге ESG «Лучшие работодатели».

«Нашей основной задачей является сохранение здоровья и благополучия сотрудников. Эта деятельность достаточно широкая и она положительно влияет на жителей регионов нашего присутствия. В частности, мы инвестируем в закупку медицинского оборудования в учреждения. На благотворительность в 2021 году было выделено более 31,4 млн рублей, — подчеркнула Маргарита Белякова».

При поддержке бенефициарного владельца ПАО «Метафракс Кемикалс» Сейфеддина Рустамова в регионах присутствия компании реализуется пул уникальных благотворительных и меценатских проектов в сфере культуры, искусства, образования, поддержки детей и молодежи.

«Именно образовательное и просветительское направление в искусстве — в фокусе меценатских инициатив «Метафракс Групп». В целом для нашей компании благотворительность — не просто трата денег, каждый проект — это одновременно вклад в развитие региона и искренняя поддержка нуждающимся. Также важно отметить, что в реализацию меценатских проектов активно включено корпоративное волонтёрское движение», — отмечает Мария Коновалова.

Цели инициативы «высокое качество корпоративного управления» достигается в Группе компаний благодаря всестороннему анализу и менеджменту специальной рабочей группы ESG. В 2022 году на основании открытой оценки совета директоров был разработан план мероприятий, обозначены точки острого внимания — дальнейшее внедрение принципов ESG, работа с рисками и преемственностью.

В частности, в Метафракс Групп выделено несколько приоритетных направлений комплаенс-системы. Существует телефон доверия, с помощью которого любой желающий может сообщить о значимых аспектах, которые он хочет донести до руководства.

Пути достижения устойчивого будущего

Будущее отрасли и пути решения актуальных проблем стали темой дискуссионной части конференции. Наталья Старцева совместно приняла участие в круглом столе «Реализация проектов в новых условиях. Финансирование и закупки».

«В сегодняшних условиях активное взаимодействие с финансовым партнером дает компании ресурс стабильности в части исполнения ключевых инвестиционных проектов, — отметила Наталья Старцева, — нам ценна мобильность и высокая включенность партнеров».

Общий тренд, выделенный участниками обсуждения, оказался связан с актуальными условиями ведения бизнеса. Для поддержания требуемого уровня реализации проектов и модернизации производства сегодня представляет интерес развитие отношений с поставщиками оборудования и технологий, локализация производства которых находится в большей степени на территориях стран поставщиков.

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