Анна Брюханова Северные территории Прикамья впервые подключат к системе газоснабжения Поделиться Твитнуть

В Прикамье расширили программу газоснабжения и газификации региона. Так, газ впервые появится в 14 населённых пунктах северных территорий края. Соответствующее соглашение заключили губернатор края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Всего на севере края в программу попали порядка 10,5 тыс. домовладений. Газопровод соединит Красновишерский и Чердынский городские округа в следующих населённых пунктах: сёлах Губдор, Серегово, Покча, Камгорт, Бигичи и Искор, деревнях Нижняя Язьва, Рябинино и Езова, посёлках Берёзовая Станица, Вильгорт и Ныроб, городах Чердынь и Красновишерск.

Новые сети газопровода также появятся в Кунгурском, Нытвенском, Лысьвенском, Горнозаводском и других округах. Всего до 2025 года планируется построить порядка 433 км межпоселковых газопроводов и ещё 737 км — внутрипоселковых сетей. Таким образом, газ проведут в 18,5 тыс. домовладений в 78 населённых пунктах.

В 2022 году газ планируют провести в 17 тыс. домохозяйств региона. На реализацию программы было направлено 11,6 млрд руб.

По словам Дмитрия Махонина, «газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было, в том числе в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придёт не только в райцентры, но и в самые отдалённые уголки — в частности, в Ныроб».





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.