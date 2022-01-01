Елена Синица В Пермском крае 35 новых случаев заражения коронавирусом Выздоровели ещё 30 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае выявлено 35 новых случаев заражения. В числе заболевших 15 жителей в возрасте 60 лет и старше.

За сутки госпитализировано семь жителей региона. Вылечились от коронавируса 30 человек, умерших нет.





Новые случаи заболевания зафиксированы в Перми, Березниках, Чайковском, Юсьвинском, Губахинском, Александровском и Ординском муниципальных и городских округах.

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