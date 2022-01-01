Елена Синица В Перми со следующей недели без холодной воды останутся порядка 20 домов Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы Поделиться Твитнуть

Со следующей недели в Перми вновь запланированы отключения холодной воды. Причина — аварийно-восстановительные и планово-ремонтные работы. Отключения коснутся более 20 домов. Об этом сообщает «Новогор-Прикамье».

Так, 20 июня с 09:00 до 17:00 холодную воду отключат по ул. Стахановской, 23 и ул. Танкистов, 17, 19, 34, 36, 38. Затем, 21 июня, с 09:00 до 20:00 отключение запланировано по ул. Малкова, 26 и 26/1.





Кроме этого, 21 июня в это же время холодной воды не будет по ул. Стахановской, 29, 50, 54. Также отключение холодного водоснабжения пройдёт 22 июня с 09:00 до 19:00. В это время воды не будет по ул. Вильямса, 41, 43, ул. Маршала Толбухина, 6, ул. Никитина, 18.





Помимо этого, 2 июля с 09:00 до 20:00 холодной воды не будет по ул. Вильвенской, 11, 13, 15 и ул. Овчинникова, 2, 5, 7 и 10.

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