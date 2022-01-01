Елена Синица Центр спортивной подготовки Пермского края задолжал поставщикам порядка 5 млн руб. Директору учреждения внесли представление Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Центр спортивной подготовки Пермского края задолжал поставщикам более 5 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Поясняется, что прокуратура Индустриального района Перми провела проверку в отношении центра. Проверка касалась своевременности оплаты работ по исполненным муниципальным контрактам.





В результате выяснилось, что центр имеет кредиторскую задолженность по обязательствам за 2021 год перед предпринимателями на сумму более 5 млн руб. Директору учреждения внесли представление. Кроме этого, в отношении руководителя возбудили дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ.





Материалы проверки направлены в краевое УФАС для решения вопроса о привлечении виновного лица к административной ответственности. После проверки прокуратуры учреждение полностью погасило задолженность.

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