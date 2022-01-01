Олеся Максименко В Перми начался ремонт улицы Петропавловская Работы планируется закончить до октября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районе Перми стартовал ремонт ул. Петропавловская.

Как сообщают в районной администрации, на данный момент подрядчик демонтирует покрытие и разбирает борт от дома №3 по ул. Петропавловская до ул. Островского.

На следующей неделе работы будут продолжены на участке от ул. Островского до ул. Горького. После фрезерования проезжей части будут полностью заменены покрытие и бортовой камень.

Завершить работы планируется в октябре текущего года.

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