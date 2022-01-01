Олеся Максименко В Мотовилихинском и Дзержинском районах Перми пройдут публичные слушания На них рассмотрят предоставление решения на использование земли для размещения гаражей и магазинов Поделиться Твитнуть

20 июня в 18:00 в Дзержинском и Мотовилихинском районах Перми пройдут публичные слушания.

В Дзержинском районе будет рассмотрен проекта решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4410062:1908 — «служебные гаражи (4.9)» в территориальной зоне обслуживания и деловой активности местного значения (Ц-2) по ул. Петропавловская, 66.

В Мотовилихе на публичных слушаниях рассмотрят проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 59:01:4219248:352 — «магазины (4.4)» в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки городского типа (Ж-4) по ул. Восстания, 190.

Предложения и замечания можно подать в администрации районов и департамент градостроительства и архитектуры администрации Перми до 21 июня.

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