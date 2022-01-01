Олеся Максименко В программу газификации Пермского края включены 22 дополнительных объекта Газ впервые будет проведён в северные территории региона Поделиться Твитнуть

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В рамках Петербургского международного экономического форума губернатор Пермского края Дмитрий Махонин и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер заключили соглашение о расширении программы газоснабжения и газификации Прикамья на 2021-2025 годы.

Компания направит инвестиции на строительство 22 дополнительных объектов: 433 км межпоселковых газопроводов и 737 км внутрипоселковых сетей. До 2025 года планируется создать условия для газификации около 18,5 тыс. домовладений в 78 населённых пунктах Пермского края. Также на газ будут переведены 57 котельных региона.

По словам Дмитрия Махонина, «газ впервые появится в тех территориях, где его никогда не было, в том числе в северных Красновишерском и Чердынском округах. При этом голубое топливо придёт не только в райцентры, но и в самые отдалённые уголки — в частности, в Ныроб».

В северной части Пермского края программа охватит 14 населённых пунктов с более чем 10,5 тыс. домовладений.

Кроме того, новые сети будут построены в Кунгурском муниципальном округе (с. Кинделино, д. Курманаево, п. Садоягодное, д. Липово, с. Зуево и др. ), Лысьвенском городском округе (с. Невидимка, с. Верх-Лысьва), Нытвенском городском округе (д. Опалиха, д. Ерши, с. Сергино, ), Пермском муниципальном округе (д. Заболото, д. Горшки, д. Демино, д. Ольховка, д. Алексики, д. Большакино, д. Шугуровка, д. Суздалы, д. Трухинята, с. Фролы, д. Замараево, д. Липаки, д. Шуваята), Краснокамском городском округе (д. Новоселы, д. Калиницы), а также Октябрьском, Ильинском, Чернушинском, Верещагинском, Горнозаводском, Оханском, Нытвенском и Чусовском округах.

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