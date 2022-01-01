Олеся Максименко
Житель Лысьвы осуждён за ложное сообщение о теракте
Мужчина приговорён к трём годам колонии строгого режима
В Лысьве завершено рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя.
Следствие установило, что мужчина позвонил в службу спасения по номеру 112 и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в образовательном учреждении города, дав заведомо ложную информацию об акте терроризма.
«Своими действиями злоумышленник отвлёк от нормальной деятельности значительные силы и средства, задействованные в выполнении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий акта терроризма», — объясняют в пресс-службе краевой прокуратуры.
Мужчина приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
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