Олеся Максименко Житель Лысьвы осуждён за ложное сообщение о теракте Мужчина приговорён к трём годам колонии строгого режима Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Лысьве завершено рассмотрение уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя.

Следствие установило, что мужчина позвонил в службу спасения по номеру 112 и сообщил о взрывном устройстве, заложенном в образовательном учреждении города, дав заведомо ложную информацию об акте терроризма.

«Своими действиями злоумышленник отвлёк от нормальной деятельности значительные силы и средства, задействованные в выполнении работ по предупреждению и ликвидации возможных последствий акта терроризма», — объясняют в пресс-службе краевой прокуратуры.

Мужчина приговорен к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.