Олеся Максименко Владимир Путин отметил прогресс Прикамья в национальном рейтинге инвестиционного климата По сравнению с прошлым годом Пермский край поднялся на шесть позиций Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) президент РФ Владимир Путин поделился мнением об основных тенденциях в экономике страны и условиях, созданных для ее развития в регионах.

По мнению главы государства, «большая роль в создании современной деловой среды принадлежит региональным управленческим командам».

«На площадке ПМЭФ традиционно отмечаю те субъекты Федерации, которые добились значимого прогресса в национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведёт Агентство стратегических инициатив. Здесь у нас есть изменения в первой тройке: к Москве и Татарстану присоединилась Московская область. Отдельно хотел бы отметить регионы с наибольшим прогрессом — это Курганская область (рост на 36 позиций), Пермский край и Алтайский край <...>», — сообщил Владимир Путин.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора Прикамья, по сравнению с прошлым годом регион поднялся на шесть позиций и занял 15-е место, наравне с Амурской, Курганской, Пензенской областями, Приморским краем и Республикой Мордовия.

Также Пермский край вошёл в номинацию «Лучшая динамика индекса» наряду с Вологодской, Мурманской, Курганской областями, Алтайским, Хабаровским краями и Севастополем. Об этом, представляя результаты исследований на ПМЭФ-2022, сообщила генеральный директор Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых проектов Светлана Чупшева.

Напомним, национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, составленный Агентством стратегических инициатив, оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса, и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне.

«Пермский край является одним из семи регионов-лидеров роста в инвестиционном рейтинге. Это говорит о том, что в субъекте выбраны правильные векторы в развитии инвестиционной политики. Мы фиксируем высокую удовлетворённость со стороны бизнеса эффективностью процедур по получению в аренду земельных участков, регистрации прав собственности. Также в позитивном ключе оценивается работа регионального Совета по улучшению инвестиционного климата», — отметила Светлана Чупшева.

Отметим, в 2022 году работа региональных властей оценивалась по 67 показателям в четырёх направлениях: регуляторная среда, институты для бизнеса, инфраструктура и ресурсы, поддержка малого предпринимательства. Впервые по поручению президента в рейтинг вошел и показатель «Силовое давление», в рамках которого анализировалось взаимодействие бизнеса с правоохранительными органами.

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