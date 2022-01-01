Андрей Стрельцов Прикамье лишилось перспективной пары в фигурном катании Дуэт, претендовавший на участие в Олимпиаде, распался Поделиться Твитнуть

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Министерство спорта РФ обнародовало состав сборной России по фигурному катанию на сезон 2022/23. Год назад входившая в ближайший резерв пермская пара Юлия Артемьева/Михаил Назарычев в него не вошла. Как стала известно, спортсмены расстались, и теперь каждый из них тренируется с новым партнёром.

В прошлом сезоне пермская пара завоевала «серебро» этапа Гран-при во Франции и стала третьей на турнире серии в Италии. На чемпионате России спортсмены заняли пятое место. Артемьевой и Назарычеву совсем немного не хватило, чтобы отобраться для участия в Пекинской Олимпиаде.





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