Пермский кинотеатр пригласил зрителей на просмотр новой части голливудского «Бэтмана» Отменённая в марте премьера состоится в МФЦ «IMALL Эспланада» Поделиться Твитнуть

кадр из фильма "Бэтман"

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В Перми сегодня выходит в прокат фильм «Бэтмен» (16+) Мэтта Ривза, премьера которого в России была отменена 2 марта — за день до старта показа. Причина — начало военной спецоперации на Украине.

Прокат фильма «Бэтмен» (16+) режиссера Мэтта Ривз стартовал на разных площадках части представителей Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) в РФ. В частности, его уже показывают кинотеатры в Москве. Об этом сообщает портал Cinemaplex.

По данным издания, показ фильма организован на основании лицензионных договоров, заключенных до того, как киностудия Warner Bros. приостановила деятельность и прокат своих премьер на территории России. Также, как отмечают владельцы кинотеатров, картина ранее получила от минкульта прокатное удостоверение, которое разрешает показ ленты на российских площадках.

В Перми фильм про человека-летучую мышь покажут 17, 18 и 19 июня в кинотеатре «Синема5» в МФЦ «IMALL Эспланада».

«Актуальная и очень приятная новость для тех, кто очень ждал, а тех кто не смог сдержаться и уже посмотрел нового «Бэтмана» дома, мы всё равно приглашаем в гости» — говорится в сообщении «Синема5», размещённом в соцсетях.

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