Елена Синица В Перми с 25 июня временно ограничат движение по ул.Уинской Ограничения продлятся до 30 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 25 по 30 сентября будет ограничено движение по ул.Уинской. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поясняется, что ограничение связано со строительством первого этапа автомобильной дороги «Переход улица Старцева — проспект Октябрят — улица Целинная».





Движение приостановят в районе перекрестка с ул.Старцева (в районе домов №17 и №42/1 по ул. Уинской). Также будет закрыт съезд с ул.Уинской на ул.Старцева.

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