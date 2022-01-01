Названы адреса домов в Перми, где на следующей неделе отключат горячую воду Опрессовка продлится не менее 14 суток Поделиться Твитнуть

В Перми с понедельника, 20 июня, стартует очередной этап опрессовок. Для подготовки к отопительному сезону на две недели без горячей воды оставят жителей сотен домов в Дзержинском, Свердловском, Индустриальном и Кировском районах города. Публикуем адреса и графики отключений.

Так, с 20 июня по 4 июля без горячей воды останутся дома по следующим адресам:

В тот же период под отключение попадут следующие дома:

С 22 июня по 6 июля опрессовка планируется в домах:

Следующее масштабное отключение запланировано на 27 июня.

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