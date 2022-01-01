В краевой клинической больнице жителя Перми привязали к кровати
Мужчина написал заявление в прокуратуру
Житель Перми пожаловался в прокуратуру на действия персонала Пермской краевой клинической больницы. В заявлении он указал, что сотрудники учреждения привязали его к кровати, в результате чего у него образовались пролежни и теперь ему требуется пересадка кожи. Об этом сообщает 59.ru.
Автор жалобы был прооперирован в ПККБ после автомобильной аварии, в котором получил ушиб лёгкого и перелом четырёх ребер. Мужчина около недели провёл в медикаментозной коме, а после возвращения в сознание «начал пытаться двигаться, разминать ноги, чтобы не появились пролежни». Тогда сотрудники учреждения привязали его к кровати.
В минздраве Прикамья на вопрос о правомочности фиксирования пациентов ответили, что такие меры допускаются, но лишь в ряде случаев и с применением специальных медицинских изделий.
По словам пострадавшего, его привязывали к кровати обычными верёвками.
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