В краевой клинической больнице жителя Перми привязали к кровати Мужчина написал заявление в прокуратуру Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Житель Перми пожаловался в прокуратуру на действия персонала Пермской краевой клинической больницы. В заявлении он указал, что сотрудники учреждения привязали его к кровати, в результате чего у него образовались пролежни и теперь ему требуется пересадка кожи. Об этом сообщает 59.ru.

Автор жалобы был прооперирован в ПККБ после автомобильной аварии, в котором получил ушиб лёгкого и перелом четырёх ребер. Мужчина около недели провёл в медикаментозной коме, а после возвращения в сознание «начал пытаться двигаться, разминать ноги, чтобы не появились пролежни». Тогда сотрудники учреждения привязали его к кровати.

В минздраве Прикамья на вопрос о правомочности фиксирования пациентов ответили, что такие меры допускаются, но лишь в ряде случаев и с применением специальных медицинских изделий.

По словам пострадавшего, его привязывали к кровати обычными верёвками.

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