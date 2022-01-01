В Перми по выходным дням отменяются электрички между Гайвой и Лёвшино Изменения вступают в силу с 18 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермская пригородная компания внесла изменения в расписание движения электропоездов-шаттлов от ст. Кабельной до ст. Лёвшино с 18 июня. Об этом сообщает «Рифей».

В выходные дни все рейсы этих электричек отменяются, они будут курсировать только по будням. Мониторинг пассажиропотока показал, что по субботам и воскресеньям шаттлы остаются невостребованными.

Напомним, дополнительные электрички от Кабельной до Лёвшино и обратно были введены на время ремонта автодороги на КамГЭС.

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