Житель Кунгура сообщил о подготовке взрыва в местном отделе полиции Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Кунгурский городской суд Пермского края признал ранее судимого местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ч. 3 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о взрыве из хулиганских побуждений и в целях дестабилизации деятельности органов власти). Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

Установлено, что осуждённый в январе 2022 года в состоянии алкогольного опьянения позвонил в службу «112» и сообщил о том, что готовится взорвать местный отдел полиции. После проверки выяснилось, что злоумышленник сообщил об угрозе из хулиганских побуждений.

Несколькими днями позже он же позвонил в аварийно-диспетчерскую службу газа и сообщил о взрыве в доме своей знакомой.

Суд приговорил виновного к 6 годам 5 месяцам лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

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