«Почта России» займётся модернизацией отделений в Пермском крае В этом году комплексные ремонты пройдут в 44 пунктах сёл и деревень, ещё три построят заново Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 16 июня, на Петербургском международном экономическом форуме правительство Пермского края и АО «Почта России» заключили соглашение о сотрудничестве. Документ подписали губернатор Прикамья Дмитрий Махонин и гендиректор «Почты России» Максим Акимов.

Как отметили в пресс-службе регионального правительства, соглашение предполагает взаимодействие по таким направлениям, как строительство новых логистических мощностей госкомпании в регионе, а также реализацию важного для края совместного проекта по приведению в нормативное состояние отделений Почты России.

Только в этом году комплексные ремонты пройдут в 44 пунктах сёл и деревень, ещё три построят заново.

Соглашение подписано на срок до 31 декабря 2025 года.

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