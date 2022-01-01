В Прикамье замедлилась продовольственная инфляция Динамику объясняют укреплением рубля и спадом ажиотажного спроса Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В мае в Пермском крае продовольственная инфляция составила 19,2%. Это на 1,1% меньше, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщили в Отделении Пермь Уральского ГУ Банка России.

Замедление роста цен на продукты питания в Прикамье (как и в целом по России) эксперты объясняют укреплением рубля, расширением предложения отдельных видов продовольствия и исчерпанием повышенного спроса на продукты питания длительного хранения (сахар, соль, крупы).

Самый заметный вклад в замедление продовольственной инфляции внеси цены на овощи: существенно подешевели капуста, огурцы и помидоры.

Также замедлился годовой рост цен на мясо, снижение спроса привело к замедлению роста цен на сахар.

В целом годовая инфляция в Прикамье по итогам мая составила 18,1% — это 2,2% ниже, чем было по итогам апреля.

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