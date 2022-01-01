В Пермском крае еще 34 выпускника получили 100 баллов за ЕГЭ Объявлены результаты экзаменов по русскому языку и профильной математике Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В минобре Пермского края объявили предварительные результаты ЕГЭ по русскому языку и математике профильного уровня. Оба предмета являются обязательными для получения аттестата за 11-й класс. Высший балл получили 34 выпускника из Перми, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Чайковского, Кудымкара и Кудымкарского округа.

Высокобалльниками (81-100 баллов) по русскому языку стали более 2,7 тыс. выпускников, по профильной математике — 355.

Напомним, основной период ЕГЭ начался 26 мая. В Пермском крае по результатам пяти предметов стобалльниками стали 53 выпускника.

Отметим, 17 июня выпускники сдают устную часть по иностранным языкам: английский — 1,5 тыс. участников, немецкий — более 30 школьников, французский — 11, китайский — два, испанский — один человек.

20 и 21 июня ребятам предстоит сдать экзамены по информатике и информационно-коммуникационной технологии (ИКТ).

С 23 июня по 2 июля в расписании предусмотрены резервные дни для сдачи всех предметов.

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