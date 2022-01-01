Готовность Перми к отопительному сезону составляет 18,4% Это выше прошлогодних показателей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Мэр Перми Алексей Дёмкин провёл штаб с главами городских районов и сетевыми организациями по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к предстоящему отопительному сезону.

По итогам заседания градоначальник написал в своём telegram-канале: «На сегодня уровень готовности города составляет уже 18,4%, что выше прошлогодних показателей, паспорта готовности получили 715 домов и 25 образовательных организаций».

Как отметил Алексей Дёмкин, город должен быть полностью готов к запуску тепла до 1 сентября.

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