Готовность Перми к отопительному сезону составляет 18,4%
Это выше прошлогодних показателей
Мэр Перми Алексей Дёмкин провёл штаб с главами городских районов и сетевыми организациями по подготовке объектов ЖКХ и соцсферы к предстоящему отопительному сезону.
По итогам заседания градоначальник написал в своём telegram-канале: «На сегодня уровень готовности города составляет уже 18,4%, что выше прошлогодних показателей, паспорта готовности получили 715 домов и 25 образовательных организаций».
Как отметил Алексей Дёмкин, город должен быть полностью готов к запуску тепла до 1 сентября.
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