Елена Синица За январь-май 2022 года в Прикамье введено в 2,3 раза больше жилья, чем годом ранее За это время сданы квартиры общей площадью 908,1 тыс. кв. м Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

За январь-май 2022 года в Пермском крае сдано 10 464 квартиры общей площадью 908,1 тыс. кв. м. Об этом сообщает Пермьстат.

Отмечается, что это 233,4% к вводу жилья в соответствующем периоде 2021 года.



За счёт собственных и привлечённых средств индивидуальными застройщиками введены жилые помещения общей площадью 591,5 тыс. кв. м. Это в 3,6 раза больше, чем за январь-май 2021 года.









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