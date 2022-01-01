В Пермском крае коллекторов наказали за угрозы и оскорбления За использование противозаконных методов они заплатят штраф 150 тыс. руб. Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

В Перми суд принял решение наказать коллекторскую организацию, угрожавшую должнику посредством анонимных СМС. За использование противозаконных методов юридическое лицо оштрафовано на 150 тыс. руб., сообщили в региональном управлении УФССП.

Поясняется, что в суд обратился пермяк, заявивший, что на его абонентский номер приходят сообщения с требованиями вернуть долг, при этом СМС содержат угрозы и оскорбления. Мужчина действительно задолжал микрокредитной организацией 45 тыс. руб., но используемые коллекторами методы по взысканию долга счел недопустимыми.

В суде истец представил сообщения коллекторов, где его в грубой форме обвиняют в злоупотреблении спиртным и угрожают продать долг третьим лицам, которые «.на его родителей долг повесят, встряхнут их, сразу деньги заплатят в тройном размере 150 тыс».

Было установлено, что угрозы и оскорбления направлялись от имени ООО «Перспектива». Суд признал организацию виновной и оштрафовал на 150 тыс. руб.

В УФССП России по Пермскому краю напоминают: если вы считаете, что действия коллекторских организаций по взысканию долгов нарушают требования действующего законодательства, вы вправе обратиться непосредственно в Управление ФССП России по Пермскому краю с заявлением о проведении проверки.

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