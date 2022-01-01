В Перми загорелся пассажирский автобус
Погибших и пострадавших нет
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В среду, 15 июня, в 21.03 местного времени в ГУ МЧС по Пермскому краю поступило сообщение о происшествии на ул. Доватора в Перми. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было обнаружено, что горит автобус.
В ведомстве рассказали, что к месту ЧП были направлены десять человек личного состава и три единицы техники.
Возгорание ликвидировано в 21.20. Погибших и пострадавших нет.
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