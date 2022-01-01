В Пермском крае за сутки локализовано два лесных пожара Для тушения одного из них привлекли парашютистов Поделиться Твитнуть

пожар в Гайнском лесничестве / фото: Пермский лесопожарный центр

За 15 июня в Пермском крае были локализованы два лесных пожара, об этом сообщили в Пермском лесопожарном центре.

Первый пожар тушили в Гайнском лесничестве на площади 2 га. На ликвидации возгорания работали 16 сотрудников Гайнской лесопожарной станции, Гайнского лесничества и арендатора лесного участка АО «Соликамскбумпром». Пожар был локализован в 22.00.

Второй лесной пожар был обнаружен в Колвинском лесничестве на площадь 0,1 га. Для тушения возгорания пришлось привлечь шесть пожарных парашютистов Ныробского авиаотделения. Они высадились с самолёта АН-2 и в 23.00 отчитались о локализации пожара.

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