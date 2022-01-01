Елена Синица В Перми открылся сезон летнего отдыха у воды Места отдыха будут доступны для горожан до 31 августа Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми сегодня, 15 июня, открылись четыре организованных места отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так, отдохнуть у воды можно на правом берегу Камы в районе Коммунального моста, на левом берегу Камы в районе железнодорожной станции «КамГЭС», между ул. Фокинской, ул. Мостовой и Мотовилихинским прудом и на левом берегу залива Сылвы в посёлке Новые Ляды.

В администрации также напомнили, что место отдыха на набережной в Кировском районе в этом году работать не будет из-за капитального ремонта.

Все открывшиеся места отдыха будут доступны для горожан до 31 августа. Для обеспечения безопасности на дежурство вышли спасатели.





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