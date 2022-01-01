За прошедшие сутки в Пермском крае подтверждён 41 новый случай COVID-19 Выздоровели 63 пациента, один скончался Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным Роспотребнадзора, за прошедшие сутки в Пермском крае коронавирусом заболел 41 местный житель. Госпитализированы 16. Среди заражённых 19 человек в возрасте 60 лет и старше. Выздоровели 63 пациента, один скончался.

Общее число инфицированных в Пермском крае достигло 370 821, скончавшихся — 8828.

Новые случаи заболевания диагностированы в восьми территориях края: в Перми, Березниках, Верещагинском, Пермском, Лысьвенском, Октябрьском, Соликамском и Чусовском муниципальных и городских округах.

Полный курс вакцинации в регионе прошли 1 387 337 человек.

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