Определён подрядчик для завершения строительства лечебного корпуса в Чердыни Работы проведёт пермское ООО «СК-Лидер» Поделиться Твитнуть

Подведены итоги конкурса на выполнение работ по завершению строительства лечебного корпуса в Чердыни Пермского края. Победителем признано пермское ООО «СК-Лидер». Как сообщили в краевом минзакупок, ранее данная компания уже исполняла контракты по капитальному ремонту стадиона в Чердыни, строительству спортплощадки СОШ № 122 в Перми и других соцобъектов.

Стоимость работ на трехэтажном лечебном корпусе площадью 7,7 тыс. кв. м по ул. Юргановской, 28а составит 282 млн руб.

По завершении строительства в чердынской больнице планируется оказывать полный цикл медпомощи: от поликлинической до хирургической, амбулаторной и стационарной. Кроме того, в здании разместится собственный пост скорой помощи.

В пресс-службе краевого правительства напомнили, что смена подрядчика произошла в связи с необходимостью доработки проектной документации. Сейчас строители занимаются приёмкой строящегося медучреждения с учётом уже выполненных строительно-монтажных работ.

Завершить стройку лечебного корпуса планируют в конце декабря.

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