Пермяки чаще других россиян хотят работать только четыре дня в неделю Противников четырёхдневки больше всего среди высшего менеджмента Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В разгар четырёхдневной рабочей недели служба исследований hh.ru провела опрос среди россиян и выяснила, хотели бы они работать в таком режиме постоянно. Среди жителей Пермского края позитивно к идее отнеслись 85% опрошенных: при этом 74% готовы перейти на такой режим при условии сохранения уровня зарплаты и 11% — независимо ни от чего. Однозначно против четырёхдневной рабочей недели выступили 3% жителей Прикамья.

Для сравнения: в среднем по стране идею четырёхдневной рабочей недели поддерживают 83% россиян.

Сообщается, что противников четырёхдневки больше всего среди высшего менеджмента, работников науки и образования, медиков (по 12%).

За укороченную неделю независимо от уровня оплаты труда чаще всего высказываются ИТ-специалисты (21%), маркетологи, юристы и работники сферы гостеприимства (по 18%).

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