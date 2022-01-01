В Кировском районе Перми прокуратура выявила 139 бесхозных автомобильных дорог Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Перми прокуратурой Кировского района выявлены 139 бесхозных автомобильных дорог общего пользования. Об этом сообщила ТК ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

В отношении данных дорог администрация района никаких уведомлений в МКУ «Пермблагоустройство» не направляла, обследований не проводила и, соответственно, никаких заключений о целесообразности приобретения имущества в муниципальную собственность нет, говорится в сообщении надзорного органа.

По результатам проверки главе администрации Кировского района внесено представление, начальник районного отдела благоустройства привлечена к дисциплинарной ответственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.

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