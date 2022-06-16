В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн» Поделиться Твитнуть

Завтра, 16 июня, в Перми пройдет традиционный Марафон «Дума онлайн» — это серия прямых депутатских телефонных линий. Депутаты Пермской городской думы будут отвечать на звонки пермяков в call-центре города Перми с 10.00 до 17.00.

Телефон 2-059-059.

Информация о графике прямых телефонных линий опубликована на сайте Пермской городской думы duma-perm.ru и сайте городского call-центра 2059059.ru

Список участников марафона «Дума онлайн» 16.06.2022

Время Ф.И.О. Должность 10.00-11.00 Малютин Дмитрий Васильевич председатель Пермской городской Думы 11.00-12.00 Спиридонов Максим Александрович заместитель председателя Пермской городской Думы 12.00-13.00 Гараев Эдуард Ринатович депутат Пермской городской Думы 13.00-14.00 Булатов Николай Анатольевич депутат Пермской городской Думы 14.00-15.00 Мельник Наталья Николаевна первый заместитель председателя Пермской городской Думы 15.00-16.00 Ивонин Александр Валентинович депутат Пермской городской Думы 16.00-17.00 Чащихин Тимофей Владимирович депутат Пермской городской Думы

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