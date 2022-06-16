В Перми пройдет традиционный марафон «Дума онлайн»
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Завтра, 16 июня, в Перми пройдет традиционный Марафон «Дума онлайн» — это серия прямых депутатских телефонных линий. Депутаты Пермской городской думы будут отвечать на звонки пермяков в call-центре города Перми с 10.00 до 17.00.
Телефон 2-059-059.
Информация о графике прямых телефонных линий опубликована на сайте Пермской городской думы duma-perm.ru и сайте городского call-центра 2059059.ru
Список участников марафона «Дума онлайн» 16.06.2022
|Время
|Ф.И.О.
|Должность
|10.00-11.00
|Малютин Дмитрий Васильевич
|председатель Пермской городской Думы
|11.00-12.00
|Спиридонов Максим Александрович
|заместитель председателя Пермской городской Думы
|12.00-13.00
|Гараев Эдуард Ринатович
|депутат Пермской городской Думы
|13.00-14.00
|Булатов Николай Анатольевич
|депутат Пермской городской Думы
|14.00-15.00
|Мельник Наталья Николаевна
|первый заместитель председателя Пермской городской Думы
|15.00-16.00
|Ивонин Александр Валентинович
|депутат Пермской городской Думы
|16.00-17.00
|Чащихин Тимофей Владимирович
|депутат Пермской городской Думы
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