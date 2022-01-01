В Перми гендиректор коммерческой организации осуждён за дачу взятки в особо крупном размере Житель Екатеринбурга приговорили к условному сроку заключения и крупному штрафу Поделиться Твитнуть

В Перми генеральный директор коммерческой организации, житель Екатерибурга признан виновным в коррупционном преступлении, предусмотренном ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере). Об этом сообщили в СУ СКР по Пермскому краю

Следствием и судом установлено, что в апреле 2021 года осужденный, являясь генеральным директором ООО, дал указание двум сотрудникам организации передать взятку должностному лицу минзакупок Пермского края в размере более 2,3 млн руб. За вознаграждение чиновник должен был поспособствовать победе фирмы в аукционе на поставку медтехники на сумму более 22 млн руб.

Сразу после передачи части взятки (1,1 млн руб.) посредники были задержаны сотрудниками УФСБ.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно, со штрафом 93,9 млн руб., с запретом занимать руководящие должности в организациях на 5 лет. Приговор суда пока не вступил в законную силу.





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