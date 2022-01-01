Мария Сыропятова Авиакомпании планируют запустить прямые авиаперелёты из Перми в города Таджикистана Заявки на осуществление рейсов поданы в Росавиацию Поделиться Твитнуть

Фото: РИА Новости

Авиакомпания «Уральские авиалинии» подала заявку на прямые авиаперелёты из Перми в столицу Таджикистана Душанбе. Авиакомпания «Азур Эйр» планирует летать в Худжанд (Таджикистан). В оба города регулярные рейсы запланированы дважды в неделю. Об этом говорится в материалах к заседанию межведомственной комиссии Росавиации по допуску авиакомпаний к воздушным перевозкам.

Сейчас в расписании Большого Савино прямые авиаперелёты есть только в Куляб (Таджикистан). Один раз в неделю рейсы осуществляет авиакомпания «Уральские авиалинии».

Из Перми напрямую можно улететь ещё в два города Средней Азии. В киргизский город Ош из Перми летает один раз в неделю авиакомпания «Северный ветер». В узбекский город Наманган один в раз неделю из Перми осуществляют полёты «Узбекские авиалинии».

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